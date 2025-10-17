Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla presentazione del concept della cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ha parlato del Meazza. «Se le Olimpiadi saranno l'ultimo evento importante di San Siro? Non lo so, ci saranno ancora tante partite del Milan (ha scherzando sottolineando la sua fede rossonera.ndr). Battute a parte, è un evento fondamentale. L'Olimpiade è evento più grande, più visto, punterà gli occhi del mondo sull'organizzazione, sul territorio, su quanto siamo riusciti a fare, sulle nostre capacità, è chiaro che dovremo essere orgogliosi. Saranno Olimpiadi bellissime».