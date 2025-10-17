Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla presentazione del concept della cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ha parlato del Meazza. «Se le Olimpiadi saranno l'ultimo evento importante di San Siro? Non lo so, ci saranno ancora tante partite del Milan (ha scherzando sottolineando la sua fede rossonera.ndr). Battute a parte, è un evento fondamentale. L'Olimpiade è evento più grande, più visto, punterà gli occhi del mondo sull'organizzazione, sul territorio, su quanto siamo riusciti a fare, sulle nostre capacità, è chiaro che dovremo essere orgogliosi. Saranno Olimpiadi bellissime».
Fontana: “Olimpiadi ultimo evento al Meazza? Ci saranno ancora tante gare del Milan”
Le parole del presidente della Regione Lombardia rispetto al destino di San Siro che sarà lo sfondo della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali
«Preoccupazioni? Qualche preoccupazione ci deve essere ogni volta che si va ad affrontare un evento così importante nella speranza che tutto vada bene. Abbiamo la consapevolezza - ha aggiunto - di avere fatto tutto quello che andava fatto, di avere lavorato con grande determinazione e coesione, non c'è mai stato un rallentamento per qualche contrasto, è stato fatto tutto con la massima condivisione. Io sono convinto che le cose andranno molto bene, però meglio essere calmi e preoccupati anche oltre misura».
(Fonte: ansa)
