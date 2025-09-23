Foster e Manica per San Siro: ora due strade davanti a Inter e Milan

I due club hanno ufficializzato gli studi a cui si affideranno per la costruzione del nuovo impianto: nei prossimi giorni la decisione del consiglio sulla cessione

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 settembre 2025 (modifica il 23 settembre 2025 | 20:36)

Il comunicato ufficiale è stato pubblicato questo pomeriggio. Inter e Milan hanno ufficializzato l'accordo con gli studi di architettura Foster + Partners e MANICA per la costruzione del nuovo impianto di San Siro. Arriva in un momento fondamentale per il nuovo progetto perché giovedì, in consiglio comunale, inizierà la discussione sulla cessione dello stadio ai due club. A inizio della prossima settimana si deciderà sulla proposta di acquisto che scade martedì.

SI - Se il consiglio comunale voterà sì lo stadio Meazza sarà ceduto dal Comune di Milano ai due club che lo demoliranno e costruiranno il nuovo stadio ovviamente rispettando tempi, permessi, burocrazia.

NO - Se invece il consiglio comunale dirà di no, lo stadio di San Siro resterà in piedi, arriverà il momento in cui scatterà il vincolo sul secondo anello (che quindi non potrà essere più abbattuto) e quindi, come ha spiegato anche Marotta nei giorni scorsi, le due società dovranno pensare ad un altro posto per la costruzione dell'impianto e quindi alla possibilità di lasciare Milano e spostarsi nell'interland.

I progetti di cui si era parlato in passato era quello del Milan a San Donato e anche di un'area a Sesto San Giovanni per l'Inter.

(Fonte: gazzetta.it)