Il giornalista ha detto la sua sul primo derby che si giocherà nello stadio Meazza diventato proprietà dei due club

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 20:02)

È il primo derby in un San Siro che è diventato di proprietà di Inter e Milan. Massimo Marianella, su Skysport, ha parlato proprio di quella gara ma si è soffermato in particolare proprio sul nuovo progetto per lo stadio di Milano.

«È una data storica, inusuale anche ci siano due società proprietà dello stesso stadio. Una data importante, un momento importante in uno stadio che poi sarà buttato giù. E se ci sono i numeri da un lato c'è un lato sentimentale dall'altro. Il naming rights dello stadio non è sempre così scontato. Ci sono dei fatti che sono più delle sensazioni perché è più importanti il primo nome che si dà. A Madrid continuano a chiamare il Metropolitano Wanda e a Madrid non lo chiamano Santiago Bernabeu ma Bernabeu e basta», ha detto.

«I dati offerti a Madrid è che l'hanno pagato 1.3 miliardi di euro con finanziamenti da tre società differenti e si stanno avvicinando all'obiettivo: fare 400 mln di incasso da stadio con eventi particolari, concerti, eventi di aziende ecc. Il Camp Nou è il terzo museo più visitato in Spagna. Uno studio fatto più di 20 anni fa sull'Arsenal, al di là delle aree vip e dei box, aumentava la capienza e in un impianto nuovo ogni spettatore valeva tre sterline in mezzo in più perché le condizioni di comfort portavano a questo incasso superiore rispetto ad ogni singolo tifoso», ha aggiunto il giornalista.

«Speriamo lo facciano simile al Meazza, l'unicità di San Siro venga valorizzata: gli stadi non possono essere tutti uguali», ha concluso.

(Fonte: SS24)