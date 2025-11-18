FC Inter 1908
Marianella: “San Siro? Nuovo progetto rispetti unicità del vecchio impianto. Uno studio sull’Arsenal…”

Marianella: “San Siro? Nuovo progetto rispetti unicità del vecchio impianto. Uno studio sull’Arsenal…” - immagine 1
Il giornalista ha detto la sua sul primo derby che si giocherà nello stadio Meazza diventato proprietà dei due club
Eva A. Provenzano
È il primo derby in un San Siro che è diventato di proprietà di Inter e Milan. Massimo Marianella, su Skysport, ha parlato proprio di quella gara ma si è soffermato in particolare proprio sul nuovo progetto per lo stadio di Milano.

Marianella: “San Siro? Nuovo progetto rispetti unicità del vecchio impianto. Uno studio sull’Arsenal…”- immagine 2

«È una data storica, inusuale anche ci siano due società proprietà dello stesso stadio. Una data importante, un momento importante in uno stadio che poi sarà buttato giù. E se ci sono i numeri da un lato c'è un lato sentimentale dall'altro. Il naming rights dello stadio non è sempre così scontato. Ci sono dei fatti che sono più delle sensazioni perché è più importanti il primo nome che si dà. A Madrid continuano a chiamare il Metropolitano Wanda e a Madrid non lo chiamano Santiago Bernabeu ma Bernabeu e basta», ha detto.

Marianella: “San Siro? Nuovo progetto rispetti unicità del vecchio impianto. Uno studio sull’Arsenal…”- immagine 3

«I dati offerti a Madrid è che l'hanno pagato 1.3 miliardi di euro con finanziamenti da tre società differenti e si stanno avvicinando all'obiettivo: fare 400 mln di incasso da stadio con eventi particolari, concerti, eventi di aziende ecc. Il Camp Nou è il terzo museo più visitato in Spagna. Uno studio fatto più di 20 anni fa sull'Arsenal, al di là delle aree vip e dei box, aumentava la capienza e in un impianto nuovo ogni spettatore valeva tre sterline in mezzo in più perché le condizioni di comfort portavano a questo incasso superiore rispetto ad ogni singolo tifoso», ha aggiunto il giornalista.

«Speriamo lo facciano simile al Meazza, l'unicità di San Siro venga valorizzata: gli stadi non possono essere tutti uguali», ha concluso.

(Fonte: SS24)

