Le dichiarazioni di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter, durante l'evento “Investire nel futuro del calcio”

Gianni Pampinella Redattore 13 novembre - 20:55

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter, ha affermato questo giovedì che l’aspirazione dei club per crescere in modo sostenibile non è più "avere lo stadio più grande, ma lo stadio più ottimizzato", capace di offrire servizi più diversificati.

Ricci ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'evento “Investire nel futuro del calcio” alla fiera tecnologica Web Summit di Lisbona. Interrogato in merito al recente acquisto di San Siro, ha precisato che l’obiettivo è trasformarlo in uno dei «più importanti impianti d’élite d’Europa», nonostante, dopo la ristrutturazione, avrà una capienza inferiore a quella attuale.

«Avere uno stadio che possa offrire una percentuale maggiore di servizi non solo per il tempo libero, ma anche per aziende, professionisti, eccetera, sarà fondamentale per rendere possibile questo tipo di crescita. Siamo molto convinti che, per un club come il nostro, lo stadio sarà un grande facilitatore per l’inizio di un nuovo e bellissimo ciclo e permetterà di compiere un passo avanti in termini di crescita per la società».

Ricci ha inoltre sottolineato che non si può ignorare come l’attenzione del pubblico si concentri sempre di più su un numero ridotto di squadre, e questo si riflette anche in termini economici. Per questo, l’obiettivo è entrare a far parte di quel gruppo e riuscire a rimanervi, sia grazie ai risultati sportivi, sia per quelli commerciali o di visibilità.