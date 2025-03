C'è un dato curioso che riguarda San Siro e il diverso comportamenti dei tifosi di Inter e Milan. Come è possibile che i rossoneri registrino sold out a ripetizione mentre la media spettatori dell'Inter è calata sotto i 70.000 per la prima volta dal post Covid?

"Prima di proseguire nell'analisi, però, sono doverose due premesse. La prima: i prezzi praticati dai due club sono dettati dall'andamento stagionale e quindi logicamente differenti, anche se gli avversari appartengono alla stessa "fascia". Per esempio, alcuni dei prezzi medi di Inter-Monza sono stati superiori di oltre venti euro rispetto a quelli previsti per Milan-Como, volutamente calmierati dal club rossonero. In altri casi i tagliandi nerazzurri sono invece addirittura costati il doppio. La seconda avvertenza è che l'effettiva presenza degli abbonati non è quantificabile con precisione: è ragionevole pensare che non tutti i rossoneri legati stagionalmente al Diavolo in queste settimane si siano presentati ai tornelli. Quindi parliamo di riflessioni basate su dati che considerano la quota di abbonati piena (da via Aldo Rossi alla fine delle partite forniscono il dato totale degli spettatori, ma gli abbonamenti sono circa 40mila, come per l'Inter)"