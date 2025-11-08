"D’altra parte, in gioco c’è un edificio destinato a diventare simbolo della città e la pressione perché sia degno sostituto del Meazza è alta. Le riunioni con Oaktree e Redbird sono perciò continue ed è probabile che Foster e Manica presenteranno più bozze ai due fondi per poi arrivare a stabilire un progetto definitivo intorno alla metà del 2026. A quel punto, si passerà alla fase di realizzazione concreta dello stadio", sottolinea il Corriere della Sera .

"Per selezionare il costruttore sarà probabilmente indetta una gara aperta a gruppi italiani ed esteri, che dovranno garantire il rispetto del tetto fissato per i costi. I club hanno del resto già stabilito l’investimento per l’opera e su questa base hanno chiesto e ottenuto prestiti bancari da Jp Morgan, Goldman Sachs, Banco Bpm e Bper. Anche se Oaktree e Redbird impegneranno una quota di capitale di rischio, infatti, il grosso del progetto sarà finanziato a debito: a quanto filtra, i tassi saranno vantaggiosi grazie al «paracadute» dei ricavi del nuovo stadio".