Nuovo San Siro, Foster e Manica presenteranno più bozze. Tassi? Ecco cosa filtra. Oaktree…

Probabile che Foster e Manica presenteranno più bozze ai due fondi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Nessuna anticipazione sul progetto del nuovo stadio di Milano. L’archistar britannica Norman Foster tiene le carte coperte quando gli chiedono di anticipare qualcosa sul progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. "Vi ricordo che esiste una sola opportunità per fare una buona prima impressione", è la sua risposta. Bisognerà attendere.

"D’altra parte, in gioco c’è un edificio destinato a diventare simbolo della città e la pressione perché sia degno sostituto del Meazza è alta. Le riunioni con Oaktree e Redbird sono perciò continue ed è probabile che Foster e Manica presenteranno più bozze ai due fondi per poi arrivare a stabilire un progetto definitivo intorno alla metà del 2026. A quel punto, si passerà alla fase di realizzazione concreta dello stadio", sottolinea il Corriere della Sera.

"Per selezionare il costruttore sarà probabilmente indetta una gara aperta a gruppi italiani ed esteri, che dovranno garantire il rispetto del tetto fissato per i costi. I club hanno del resto già stabilito l’investimento per l’opera e su questa base hanno chiesto e ottenuto prestiti bancari da Jp Morgan, Goldman Sachs, Banco Bpm e Bper. Anche se Oaktree e Redbird impegneranno una quota di capitale di rischio, infatti, il grosso del progetto sarà finanziato a debito: a quanto filtra, i tassi saranno vantaggiosi grazie al «paracadute» dei ricavi del nuovo stadio".

(Corriere della Sera)

