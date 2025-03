All'interno del dossier da 253 pagine presentato da Inter e Milan, le due società hanno presentato tre opzioni per lo stadio. La prima non prevede nessun intervento, la seconda la ristrutturazione del Meazza. La terza via è quella che i club vogliono portare avanti e che avrebbe un maggiore impatto positivo. Ovvero la conservazione parziale di San Siro e la costruzione del nuovo stadio di Milano.