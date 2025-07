In queste ore si è tornato a parlare dello stadio San Siro in vista dell'udienza che si terrà dinanzi al TAR martedì, in cui si deciderà sulla richiesta di sospensiva proposta dal Comitato Sì Meazza. Il quotidiano La Repubblica spiega che il Ministero della Cultura avrebbe dato il suo parere sulla nascita del secondo anello del Meazza. "Il giorno esatto dal quale far partire il corso del tempo per stabilire se il Meazza abbia già un vincolo culturale o no, domanda che si pongono anche i magistrati che indagano sulle trattative per la vendita è il 10 novembre 1955". Secondo i comitati, l’impianto è già da tutelare e chiedono di bloccare la cessione. Per la sovrintendenza, la data X scatta dal prossimo 10 novembre. E adesso, nero su bianco, c’è anche il parere del ministero della Cultura, che in sostanza dà ragione ai suoi uffici", si legge sul sito del quotidiano nazionale.