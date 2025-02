Nell'edizione odierna, Repubblica racconta delle relazioni tra Giuseppe "Pino" Caminiti, arrestato a settembre 2024 per legami con la 'ndrangheta, e vari giocatori e dirigenti dell'Inter e non solo. "Perfino gli ex: da Nainggolan a Brozovic, da Lukaku («È il benvenuto, lo abbraccio forte») a Sensi e D’Ambrosio, ai loro compagni al Monza Birindelli e Izzo, fino a Bonera, tecnico della primavera del Milan. Il favore da chiedere a Giuseppe Caminiti era sempre il solito. L’accesso ai pochi e selezionati posti del parcheggio sotterraneo di San Siro, magari in cambio di biglietti, una maglia, una foto o un video di auguri", si legge sul quotidiano.