In un'intervista a La Repubblica l'ex campione rossonero ha parlato della decisione del Comune di Milano di cedere l'impianto a Milan e Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 19:32)

«Faccio fatica anche solo a parlarne. Ma perché lo abbattono? È bellissimo». Gianni Rivera ha parlato dello stadio di San Siro nel giorno in cui il Comune di Milano ha risposto con il primo sì alla cessione dell'impianto. L'ex giocatore ha aggiunto: «Una nuova casa per Milan e Inter? Credo sia una fesseria, i tifosi saranno furiosi. San Siro appartiene alla storia di Milano e dei suoi cittadini. E poi è un brand internazionale. Vi immaginate uno stadio chiamato come lo sponsor che lo ha finanziato?».

Secondo l'ex giocatore la soluzione più giusta è quella di «Ristrutturare l’attuale impianto. Fare tutti i lavori necessari per renderlo moderno, basterebbero pochi ritocchi per sistemare le cose che funzionano meno, come i bagni. Vabbè, da quando sono arrivati gli americani…», ha aggiunto nell'intervista riferendosi al fatto che attorno al nuovo impianto ci saranno centri commerciali, negozi e ristoranti.«Non sono ancora maturi per fare calcio in Italia, per capire cosa significa qui questo sport. Se almeno sapessero spiegarlo in italiano (ride, ndr). Non possono insegnarci nulla su questo fronte», ha detto delle proprietà americane dei due club milanesi.

«Entrare al Meazza è sempre stata un’emozione unica, indescrivibile. Ci ho giocato 20 anni e quando perdevo mi bruciava sempre, sentivo di aver deluso i tifosi. L'atmosfera di San Siro è magica, le tribune sono talmente vicine ai calciatori da creare un flusso, una spinta condivisa e si vede tutto perfettamente. Se questo sarà possibile riviverlo nel nuovo stadio? Non voglio neanche saperlo. Se vogliono tenere quella magia lo lascino in piedi. Allianz a Torino? Non ci sono mai stato e partecipo sempre meno alle attività di calcio. Tornare al Milan? Un altro discorso. Rientrare nel mio club come ds o altre invenzioni americane sarebbe eccezionale ma non sarà possibile. Manco da San Siro da tanti anni. Stadio nuovo in condivisione tra Inter e Milan? Almeno ogni tanto ragionano».

(La Repubblica)