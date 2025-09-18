FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 societa e storia stadio CorSera – San Siro, via libera alla cessione. Ulteriore richiesta di Inter e Milan

societa e storia

CorSera – San Siro, via libera alla cessione. Ulteriore richiesta di Inter e Milan

CorSera – San Siro, via libera alla cessione. Ulteriore richiesta di Inter e Milan - immagine 1
Di ieri il sì della Giunta del Comune di Milano alla cessione dello stadio. Si sa tutto su i costi meno sulla costruzione dell'impianto
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"Ieri, la Giunta di Milano ha dato il via libera alla cessione di San Siro a Milan e Inter, ma all’ultimo secondo sul tavolo degli assessori è arrivata un’ulteriore richiesta delle squadre". Così il Corriere della Sera riassume la giornata di ieri sul fronte stadio. I due club chiedono garanzie "nel caso si apra un procedimento penale sulle operazioni di vendita e di sviluppo dell’area di San Siro «che anche qualora poi si rivelasse infondato potrebbe avere l’effetto di bloccare i lavori o impattare negativamente sulla bancabilità dell’operazione", spiega il giornale.

CorSera – San Siro, via libera alla cessione. Ulteriore richiesta di Inter e Milan- immagine 2

"I club, o per meglio dire i fondi proprietari delle squadre, hanno il timore che le inchieste della Procura coinvolgano l’operazione stadio, anche se al momento c’è solo un fascicolo conoscitivo senza notizia di reato. La vera sfida però inizia adesso. Dopo la giunta tocca al Consiglio comunale votare la delibera entro la fine del mese. I mal di pancia all’interno della maggioranza non mancano, ma il fatto che il sindaco Beppe Sala abbia detto che la vendita dello stadio non è un referendum sulla sua permanenza a Palazzo Marino ha disinnescato la possibile spallata della minoranza di centrodestra che a questo punto potrebbe anche votare sì", spiega il CorSera sul lato politico della vicenda.

LEGGI ANCHE

Le cifre della vendita

—  

Sullo stadio il quotidiano conclude: "Delle cifre sulla cessione si sa più o meno tutto 197 milioni di euro a cui vanno scomputati 22 milioni per i lavori sul tunnel Patroclo e la bonifica del verde. Prima tranche di 73 milioni. Previste fideiussioni per 124 milioni. Il progetto prevede che il 50% dell’intero comparto resti a verde: almeno 80mila – di cui 50mila di verde profondo – torneranno di proprietà comunale. Poco, invece, si sa dello stadio. Se non che avrà una capienza di 71.500 spettatori e che il progetto potrebbe vedere la firma di Sir Norman Foster".

(Fonte: Corriere della Sera)

Leggi anche
CorSera – San Siro, via libera alla vendita: scudo ai club per future azioni penali
Svolta San Siro, Sala: “Trovato accordo con Inter e Milan, domani in giunta. Pronto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA