"Ieri, la Giunta di Milano ha dato il via libera alla cessione di San Siro a Milan e Inter, ma all’ultimo secondo sul tavolo degli assessori è arrivata un’ulteriore richiesta delle squadre". Così il Corriere della Sera riassume la giornata di ieri sul fronte stadio. I due club chiedono garanzie "nel caso si apra un procedimento penale sulle operazioni di vendita e di sviluppo dell’area di San Siro «che anche qualora poi si rivelasse infondato potrebbe avere l’effetto di bloccare i lavori o impattare negativamente sulla bancabilità dell’operazione", spiega il giornale.