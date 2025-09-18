Di ieri il sì della Giunta del Comune di Milano alla cessione dello stadio. Si sa tutto su i costi meno sulla costruzione dell'impianto
"Ieri, la Giunta di Milano ha dato il via libera alla cessione di San Siro a Milan e Inter, ma all’ultimo secondo sul tavolo degli assessori è arrivata un’ulteriore richiesta delle squadre". Così il Corriere della Sera riassume la giornata di ieri sul fronte stadio. I due club chiedono garanzie "nel caso si apra un procedimento penale sulle operazioni di vendita e di sviluppo dell’area di San Siro «che anche qualora poi si rivelasse infondato potrebbe avere l’effetto di bloccare i lavori o impattare negativamente sulla bancabilità dell’operazione", spiega il giornale.
"I club, o per meglio dire i fondi proprietari delle squadre, hanno il timore che le inchieste della Procura coinvolgano l’operazione stadio, anche se al momento c’è solo un fascicolo conoscitivo senza notizia di reato. La vera sfida però inizia adesso. Dopo la giunta tocca al Consiglio comunale votare la delibera entro la fine del mese. I mal di pancia all’interno della maggioranza non mancano, ma il fatto che il sindaco Beppe Sala abbia detto che la vendita dello stadio non è un referendum sulla sua permanenza a Palazzo Marino ha disinnescato la possibile spallata della minoranza di centrodestra che a questo punto potrebbe anche votare sì", spiega il CorSera sul lato politico della vicenda.