Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione della Digital Week sul nuovo stadio di Inter e Milan

Marco Macca Redattore 1 ottobre - 14:40

"Non so quando" Milan e Inter "inviteranno Norman Foster a Milano per iniziare a spiegare quello che sarà il progetto. Alle squadre sto dicendo 'dovete correre' per questa cosa perché evidentemente c'è l'agenda di Norman Foster e c'è anche il progetto che non so a che punto è. Certamente è la cosa più importante, perché dalla fase amministrativa bisogna passare alla fase di comunicazione alla città, per fare vedere ai cittadini le qualità che potrà avere lo stadio".

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione della Digital Week. La questione del titolare effettivo delle società calcistiche, sottolineata dal Comitato legalità e contrasto alla criminalità organizzata del Comune di Milano "non mi preoccupa tanto però bisogna lavorarci, bisogna fare le cose per bene. A questo punto deve preoccupare di più le squadre che noi e quindi le squadre sentiranno il dovere di essere molto trasparenti da questo punto di vista", ha concluso il sindaco.

Esiste un'asse con Letizia Moratti di Forza Italia sulla questione stadio? "Ma no, sono malignità. Io con Moratti ho lavorato, abbiamo idee diverse ma in questi lunghi anni ci siamo sempre parlati. Non c'è nessuno asse, e non c'è nessuna voglia di partiti della nazione, ma ci deve essere la volontà di intenderci su alcuni temi. Il tema dell'urbanistica, non lo risolve solo Milano, va risolto a livello nazionale. Quindi, se Forza Italia vuole partecipare a una riflessione io sono totalmente favorevole". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione della Digital Week.