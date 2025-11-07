FC Inter 1908
Sala: “Rogito stadio? Abbiamo fatto tutto nel rispetto delle regole. Fa pensare…”

Il sindaco di Milano ha parlato delle Olimpiadi ma anche del rogito appena firmato con Inter e Milan per l'acquisto dello stadio
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, presente a "Lombardia al centro della sfida Olimpica" organizzato dalla Regione Lombardia ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti all'evento tra i quali l'inviato di FCINTER1908.IT. Queste le parole del primo cittadino milanese: «Con i lavori siamo a buon punto. Dovremo sollevare l'interesse della cittadinanza sull'evento Olimpiadi. Il lavoro degli ultimi mesi è quello di assicurare che si può arrivare pronti e sono tranquillo», ha detto sulle Olimpiadi.

Sala: “Rogito stadio? Abbiamo fatto tutto nel rispetto delle regole. Fa pensare…”- immagine 2
Getty Images

Al sindaco hanno chiesto ovviamente anche di San Siro e del rogito appena firmato con Inter e Milan: «Rogito e inchiesta della Procura? Non ho più altri commenti. È chiaro che di nuovo qui posso esprimere una posizione precisa. Abbiamo fatto tutto per bene e abbiamo rispettato le regole. Una volta ricevuta la manifestazione di interesse delle due squadre l'abbiamo tenuta fuori i tempi necessari e quindi mi sembra molto un approccio teorico questo dell'inchiesta. Anomala la tempistica in cui è uscita la notizia? Lo stesso giorno fa pensare», ha concluso.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato Daniele Vitiello)

 

