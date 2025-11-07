Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta , presente al Football Business Forum che si tiene questa mattina in Bocconi a Milano, ha parlato del club nerazzurro e dello stadio Meazza che è stato appena acquistato insieme al Milan dal Comune di Milano.

Lunedì è stato siglato un accordo storico per Milano, per la Milano sportiva ma anche per l’Italia. La firma del rogito, con l’acquisizione di una struttura storica e iconica come San Siro, va rispettata. Le esigenze del mondo dello sport vanno avanti, per questo si è pensato a una struttura nuova. In termini di tutto, ospitalità, accoglienza, sicurezza. È un primo passo, non una prima pietra.

«In Italia negli ultimi anni sono stati ammodernati solo 3 stadi. Siamo nettamente il fanalino di coda. Perché? Questa lentezza burocratica, questa diffidenza del cittadino e delle città verso le innovazioni e le novità. Una struttura nuova rappresenta un vantaggio non solo per i club. Milan e Inter sono di proprietà straniera, vuol dire che il sistema italia non è più in grado di sostenere un impegno verso lo sport di élite», ha sottolineato ancora.