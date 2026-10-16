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Un cittadino di Milano ha promosso una causa civile contro Milan, Inter e il Comune di Milano allo scopo di ottenere la dichiarazione di nullità del contratto che ha permesso ai due club di acquistare lo stadio Meazza e le aree circostanti dal Comune di Milano. A confermarlo è Calcio e Finanza dopo aver controllato quanto emerge dal bilancio del Milan.

"Nel dettaglio, il 10 agosto 2026, A. G. Orlando, in qualità di elettore del Comune di Milano, ha promosso un giudizio civile davanti al Tribunale di Milano ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 267/2000, il Testo unico degli enti locali. La disposizione disciplina la cosiddetta azione popolare, consentendo agli elettori di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al Comune, nei casi previsti dalla legge.

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Il procedimento coinvolge Stadio San Siro S.p.A., la società controllata da Milan e Inter attraverso la quale è stata perfezionata l’acquisizione dell’impianto, il Comune di Milano, gli stessi Milan e Inter e il notaio che ha curato l’operazione. L’obiettivo principale dell’iniziativa è ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di compravendita sottoscritto il 5 novembre 2025, attraverso il quale Stadio San Siro S.p.A. ha acquistato dal Comune lo stadio Giuseppe Meazza e le aree circostanti.

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Un’operazione che è stata portata a termine nell’ambito del piano per la realizzazione di un nuovo impianto (per il quale entro la fine del mese è prevista la presentazione delle prime immagini del progetto curato da Foster + Partners e Manica), destinato a sostituire l’attuale stadio e che nelle previsioni sarà pronto per gli Europei del 20232. Per il momento, si tratta di una richiesta formulata nell’ambito di un procedimento civile, senza che sia intervenuta alcuna decisione sulla validità del contratto", scrive poi Calcio e Finanza che aggiunge che la prima udienza è prevista per il 15 aprile 2027.