San Siro, domani il rogito: come si muoveranno Inter e Milan. I dettagli del nuovo stadio

San Siro
Dopo 90 anni, San Siro smetterà di essere proprietà del Comune di Milano
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Dopo 90 anni, San Siro smetterà di essere proprietà del Comune di Milano. Infatti domani Milan e Inter contano di firmare il rogito per l'acquisto dello stadio e delle aree limitrofe. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, i club hanno la necessità di acquisire la proprietà dello stadio entro lunedì perché il 10 novembre scatterebbe il vincolo architettonico sul secondo anello, che non potrebbe quindi essere abbattuto.

San Siro
"Inter e Milan avranno un prestito di circa 100 milioni dalle banche e verseranno la prima rata da 73 milioni al Comune. Il prezzo di stadio e aree circostanti, definito sulla base della valutazione data dall’Agenzia delle Entrate, sarà di 197 milioni, con un contributo-sconto promesso dal Comune per 22 milioni. Le resistenze di chi non vuole la demolizione dello stadio e la costruzione di un nuovo impianto, ovviamente, non termineranno qui. Tutto però fa pensare che nelle prossime ore si procederà e i club, da domani, volteranno pagina".

"Che cosa accadrà da domani? Ci si concentrerà sul progetto del nuovo impianto, a cui stanno già lavorando Foster + Partners e Manica, i due studi incaricati di disegnare la nuova casa del calcio a Milano. Il nuovo San Siro, nell'idea di Inter e Milan, ospiterà 71.500 spettatori, avrà due anelli e forma ovalizzata, senza le travi rosse che, viste dall'alto, danno un'impronta rettangolare allo stadio attuale. Le curve, secondo i piani, avranno una inclinazione di 37 gradi e l’idea è costruire una copertura fissa, che copra le tribune ma non il campo, con alte prestazioni di isolamento acustico. Il soffitto sopra gli spalti sarà parzialmente trattato con materiale fonoassorbente e le facciate dietro le curve avranno griglie che riducono il rumore: la Nord e la Sud, così, saranno libere di urlare".

