Il rogito per il passaggio di San Siro a Inter e Milan slitta alla prossima settimana. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il rallentamento non sarebbe imputabile né al Comune, né a Inter e Milan. "Il nodo è quello dei tempi tecnici per ottenere le necessarie garanzie finanziarie, visto che per la firma ufficiale è necessario che prima arrivino nelle casse comunali i capitali da parte degli istituti di credito coinvolti. In tutto si tratta di una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni di euro".