Gianni Pampinella Redattore 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 11:46)

Oggi il Consiglio comunale di Milano si riunirà per votare la delibera di cessione di San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan. Domani è l’ultimo giorno di validità dell’offerta dei club. "La maggioranza che sostiene il sindaco Beppe Sala si è spaccata sull’argomento, ma l’apertura arrivata dalla vicesindaca Scavuzzo ad alcuni emendamenti, purché non tocchino il nocciolo del contratto, potrebbe aver ammorbidito alcuni dissidenti. Il sì alla vendita per 197 milioni di euro può contare su 24 o 25 sostenitori, sindaco compreso", sottolinea Tuttosport.

"L’ago della bilancia pare rappresentato da Marco Fumagalli, capogruppo della lista Sala, ma molto dipenderà anche dal comportamento delle opposizioni: il sì, a meno di sorprese dell’ultima ora, è improbabile, ma non sono da escludere defezioni che andrebbero comunque ad agevolare il via libera. La certezza è una sola: si andrà per le lunghe, anche perché gli emendamenti da discutere sono in totale una quarantina".

"Il vero traguardo resta il 10 novembre, quando scatterà il vincolo sul secondo anello di San Siro. Per arrivare al rogito entro quella data, però, i tempi sono già parecchio angusti, considerando i ricorsi che scatterebbero dopo il sì del Consiglio comunale. Se entro domani non si arrivasse a una decisione, sarebbe da verificare l’eventuale disponibilità dei club a una proroga della validità dell’offerta, magari di breve durata: hanno iniziato il percorso comune verso il nuovo stadio nel 2019, sei anni fa, e negli ultimi giorni hanno reiterato espliciti avvisi ai naviganti sulla propria insoddisfazione per le lungaggini burocratiche, anche a un passo dal traguardo".

(Tuttosport)