Per la costruzione dle nuovo stadio a Milano si avvicina il giorno della verità. Domani, lunedì 29 settembre, il Consiglio comunale di Milano voterà sulla vendita del Meazza. Il Presidente dell’Inter, Beppe Marotta, affida al Sole 24 ore un ultimo appello alla politica: "Domani è una giornata importante per i club milanesi, ma lo è ancor di più per la città di Milano. Il dibattito che c’è stato nelle ultime settimane penso abbia contribuito a far prendere pienamente coscienza della situazione".
Stadio, Marotta: “Domani giornata importante. Ribadisco una cosa. L’attuale San Siro…”
"L’attuale San Siro, per quanto sia nel cuore di tutti noi, non è più in grado di soddisfare le molteplici esigenze del calcio di oggi e di domani. Molti servizi anche essenziali non sono più all’altezza del nome della città e dei due club che Milano ospita. Ribadisco, confido nel buon senso della classe politica milanese perché sappia cogliere un’occasione unica, che non si è forse mai verificata: non solo infatti i due club sono disponibili e desiderosi di fare questo investimento, ma anche le proprietà sono pronte a sostenere l’investimento per la costruzione del nuovo stadio e la risistemazione del quartiere. I nomi degli architetti coinvolti sono la testimonianza tangibile di quest’impegno".
(Sole 24 Ore)
