San Siro, Pd Milano: “A larga maggioranza per la vendita”

La Direzione del Partito Democratico di Milano si è espressa "a larga maggioranza" a favore di un documento sul futuro dello stadio di San Siro e dell'area circostante. Lo spiega una nota del partito diffusa mentre in Consiglio comunale si sta discutendo la delibera sulla vendita del Meazza.

"Il PD ha scelto di rivendicare un approccio chiaro, credibile e concreto: tutelare l'interesse pubblico, garantendo regia pubblica e redistribuzione delle opportunità e delle risorse - si legge -. I soldi del bilancio comunale non possono finanziare lo stadio e il branding calcistico. I soldi dei cittadini vengano usati per i servizi pubblici e non per ristrutturare, finanziare, mantenere o garantire lo stadio di Serie A". Il partito rivendica poi il lavoro fatto dalla vicesindaca Anna Scavuzzo "che ha impresso un cambio di passo nella gestione del dossier migliorando molto le condizioni di vendita".