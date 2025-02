La questione stadio continua a essere tema di fondamentale importanza per Inter e Milan. Come riporta il Corriere della Sera , il Comune di Milano chiede ai due club di accelerare le procedure sul nuovo stadio e di avere risposte certe in tempi brevi sul documento di fattibilità delle alternative progettuali e sull’offerta d’acquisto.

"Risposte che ancora ieri, nella riunione abituale del giovedì, non sono arrivate. Se dovessero tardare ancora, il Comune si dice pronto a interrompere il canale di comunicazione e in ultima istanza di presentare un bando alternativo per la vendita dello stadio. Quello che preoccupa particolarmente Palazzo Marino è il temporeggiare dei club che potrebbe avere motivazioni diverse. Ad esempio, i rossoneri non hanno ancora rinunciato formalmente al progetto del nuovo stadio a San Donato, nonostante le richieste non solo del Comune, ma anche della Regione", sottolinea il quotidiano.