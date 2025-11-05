FC Inter 1908
ANSA – Vendita San Siro, la Procura di Milano indaga per turbativa d'asta

Inter
Nelle ore dell'annuncio ufficiale del rogito firmato per l'acquisto dello stadio arriva la notizia di un'indagine aperta per turbativa d'asta
Eva A. Provenzano
Una notizia che arriva insieme all'ufficialità dell'acquisizione dello stadio San Siro da parte di Inter e Milan. Negli stessi minuti in cui veniva annunciata la firma del rogito, l'ANSA ha appreso che la Procura di Milano sta indagando per turbativa d'asta.

San Siro (Getty Images)

 

San Siro
La denuncia

"Proprio questa mattina è stato sentito dai pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi il promoter Claudio Trotta, tra i fondatori del comitato Sì Meazza. In una lettera aperta al sindaco, Trotta aveva rivelato che insieme ad altri operatori dello spettacolo dal vivo avrebbe voluto fare una offerta per lo stadio ma che era stato impossibile partecipare al bando del Comune per le tempistiche troppo strette", scrive l'agenzia ANSA.

Il promoter Trotta ascoltato come teste dalla Procura, aggiunge anche l'agenzia stampa.

