Sembrava questione di ore prima che Inter e Milan presentassero il documento per l'acquisto di San Siro e delle aree limitrofe. Qualcosa sembra andato storto a pochi metri dal traguardo, ma nulla è precluso. Le due proprietà sono a lavoro per superare l'ultimo ostacolo, palesatosi evidentemente alle battute finali prima della firma. Il Corriere della Sera in edicola oggi fa il punto della situazione e spiega nel dettaglio cosa è successo.

Perché firme e annuncio tardano ad arrivare? Questa la versione del quotidiano: "In realtà nell’ultimo controllo da parte degli staff di Oaktree e RedBird negli Usa (nella notte tra martedì e ieri) ci si è divisi su una clausola, non marginale: ovvero cosa succede se uno dei due club dovesse (per una qualsiasi ragione) tirarsi indietro. È logico ritenere che una clausola di tale importanza fosse già prevista e non una sorpresa dell’ultimo minuto (serve anche come garanzia per il Comune). Come sempre in questi casi però sono i dettagli a fare la differenza e bisogna mettersi d’accordo sulla formulazione, se sancire solo il principio generale o specificare le varie opzioni. Una frenata così imprevista fa pensare a una proposta di modifica dell’ultimo minuto.