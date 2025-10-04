Il presidente rossonero ha parlato del nuovo impianto dopo il sì del Consiglio comunale di Milano alla cessione di San Siro a Inter e Milan

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 11:42)

Il nuovo stadio e le intenzioni del Milan. Ne ha parlato in un'intervista a Milano e Finanza il presidente rossonero Paolo Scaroni: «Nel 2030 la prima partita nel nuovo stadio. Cardinale vuole rimanere proprietario del Milan per molto tempo».

«Con Silvio Berlusconi abbiamo parlato spesso di un nuovo stadio, gli sarebbe piaciuto il progetto. I cantieri partiranno nel 2027 e sarà pronto in tre anni, poi le altre opere. Il primo obiettivo è arrivare al rogito entro ottobre, momento in cui verseremo a Palazzo Marino i primi 73 milioni di euro. Da quel momento potrà partire la progettazione nei dettagli del nuovo impianto che abbiamo già affidato a Norman + Partners e Manica, due eccellenze del settore. Per vedere il progetto completo bisognerà attendere dai sei agli otto mesi e successivamente si passerà all'analisi della Conferenza dei servizi, che richiederà altri sei mesi», ha precisato su iter burocratico e tempi per la costruzione del nuovo San Siro.

Il progetto — «Il nuovo stadio avrà 148 mila metri quadrati di verde, quindi più del 50% dell'intera zona sarà destinata ad alberi e parchi. Produrrà energia pulita attraverso pannelli fotovoltaici sul tetto. Ci saranno servizi di accoglienza, bar e ristoranti, spazi per congressi ed eventi: in questo modo terremo viva l'area sette giorni su sette tutto l'anno, anche quando non si disputeranno partite», ha aggiunto sul progetto.

«Andremo ad aggiungere 3.600 parcheggi sotterranei. In totale ci aspettiamo 500 mila visitatori all'anno tra museo e nuovo impianto, con un impatto economico positivo per tutto il quartiere», ha concluso sulla progettazione.

Infine, sulla società rossonera, Scaroni ha aggiunto: «Cardinale vuole rimanere proprietario del Milan per molto tempo. Lo stadio è un tassello fondamentale in un percorso che punta a rafforzare il Milan come istituzione sportiva e azienda moderna, solida e ambiziosa. Sono sicuro che questo progetto lo farà appassionare ancor di più al Milan e all'Italia».

