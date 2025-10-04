Intervenuto alla Leopolda di Frenze, Beppe Sala, sindaco di Milano, è tornato così sul tema futuro stadio di Milano: "Se Milano vuole essere una città moderna, internazionale, non può avere timore a dire che lo stadio ha i suoi anni, che il Politecnico fa continue verifiche perché il terzo anello vibra.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sala: “Milano ammetta che San Siro ha i suoi anni. Due stadi? La Russa chieda ad Abodi…
ultimora
Sala: “Milano ammetta che San Siro ha i suoi anni. Due stadi? La Russa chieda ad Abodi…
Intervenuto alla Leopolda di Frenze, Beppe Sala, sindaco di Milano, è tornato così sul tema futuro stadio di Milano
Si prende la cosa con coraggio e io sono stato coraggioso, ho visto il problema sul tavolo e non mi sono girato dall’altra parte. La Russa dice di tenere San Siro perché ci sono altre squadre che possono usarlo oltre a Inter e Milan?
Allora chieda al ministro Abodi di andare a reclutare squadre che vengano a giocare a Milano, gli facciamo un contratto di affitto. Sono tutti capaci a giudicare il lavoro degli altri”, ha concluso Sala.
(Calcio e Finanza)
© RIPRODUZIONE RISERVATA