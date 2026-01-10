Emergono altri dettagli del progetto del nuovo stadio di Inter e Milan, affidato ai due studi di architettura Manica e Foster + Partners

Emergono altri dettagli del progetto del nuovo stadio di Inter e Milan, affidato ai due studi di architettura Manica e Foster + Partners. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, il nuovo impianto avrà un elemento innovativo in Italia e che si ispira agli stadi di Tottenham e Manchester City, ovvero il tunnel di ingresso al campo delle squadre trasparente e in vetro. Scrive la rosea:

"Manica e Foster + Partners hanno inserito nel progetto dell'impianto del futuro un tunnel trasparente, come negli stadi di Tottenham e Manchester City. Come funzionerà? Il tunnel che collega gli spogliatoi al campo avrà una parete in vetro e, oltre il vetro, ci saranno alcuni spettatori, gli iscritti al Tunnel Club. Sono i tifosi che avranno acquistato un biglietto per una zona hospitality con ristorante oppure una delle suite esclusive da una decina di posti localizzate vicino al campo".

"Questi spettatori, nell'immediato pre-partita, potranno avvicinarsi al tunnel e studiare da vicino le espressioni dei calciatori, da una prospettiva oggi possibile solo alla tv (...). Il progetto del nuovo impianto è lontano da essere completato e occuperà Manica e Foster + Partners per i prossimi mesi".

