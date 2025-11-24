Ho sempre sostenuto che è giusto che Inter e Milan abbiano un nuovo stadio, fa parte dell'evoluzione, fa parte del calcio europeo. Sono felice che si parli di costruirlo e speriamo che avvenga nei cinque anni previsti", ha proseguito. "Ma auspico che una giunta di centro-destra sappia parlare con le società e sappia offrire delle alternative alle cubature previste al posto dello stadio in altre parti del territorio milanese" lasciando al suo posto San Siro "per un milione di motivi: dai concerti alle partite di cartello dell'Inter e Milan o per le squadre minori di Milano"