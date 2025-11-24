"Scommetto che con una giunta di centro-destra futura, dopo finito il nuovo stadio, resterà in piedi con l'accordo delle società, anche il vecchio, intramontabile, glorioso San Siro che tutti ci invidiano". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al XXVII Edizione di Italia Direzione Nord in corso a Milano.
La Russa: “Scommetto che San Siro non verrà abbattuto. Sempre sostenuto che Inter e Milan…”
Le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, al XXVII Edizione di Italia Direzione Nord in corso a Milano
Ho sempre sostenuto che è giusto che Inter e Milan abbiano un nuovo stadio, fa parte dell'evoluzione, fa parte del calcio europeo. Sono felice che si parli di costruirlo e speriamo che avvenga nei cinque anni previsti", ha proseguito. "Ma auspico che una giunta di centro-destra sappia parlare con le società e sappia offrire delle alternative alle cubature previste al posto dello stadio in altre parti del territorio milanese" lasciando al suo posto San Siro "per un milione di motivi: dai concerti alle partite di cartello dell'Inter e Milan o per le squadre minori di Milano"
