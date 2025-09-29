FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora UFFICIALE – Inter, Oaktree approva piano da 100 milioni per ristrutturare Pinetina e Interello

ultimora

UFFICIALE – Inter, Oaktree approva piano da 100 milioni per ristrutturare Pinetina e Interello

UFFICIALE – Inter, Oaktree approva piano da 100 milioni per ristrutturare Pinetina e Interello - immagine 1
Cento milioni di euro per ristrutturare la Pinetina e Interello: è questo il progetto dell'Inter, adesso è ufficiale
Alessandro Cosattini Redattore 

UFFICIALE – Inter, Oaktree approva piano da 100 milioni per ristrutturare Pinetina e Interello- immagine 2
Getty

Cento milioni di euro per ristrutturare la Pinetina e Interello. È questo il progetto dell'Inter, come evidenziato dal progetto di bilancio approvato per l’anno fiscale 2024/25 nel corso della riunione che si è svolta oggi presso la sede del Club.

UFFICIALE – Inter, Oaktree approva piano da 100 milioni per ristrutturare Pinetina e Interello- immagine 3

Ecco il passaggio del comunicato: "La proprietà, fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L. P., ha inoltre approvato degli investimenti nelle infrastrutture del Club, compreso un progetto da circa 100M per i centri di allenamento, sottolineando l’impegno a mettere a frutto questo momento di crescita per garantire una base sempre più solida per il futuro della Società", si legge.

Leggi anche
71.500 posti, 1,2 miliardi di investimento totale ma non solo: tutto sul nuovo San Siro
Mauro: “All’Inter sta mancando voglia di vincere”. Panucci: “Se...

© RIPRODUZIONE RISERVATA