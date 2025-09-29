Cento milioni di euro per ristrutturare la Pinetina e Interello. È questo il progetto dell'Inter, come evidenziato dal progetto di bilancio approvato per l’anno fiscale 2024/25 nel corso della riunione che si è svolta oggi presso la sede del Club.
FC Inter 1908
ultimora
Ecco il passaggio del comunicato: "La proprietà, fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L. P., ha inoltre approvato degli investimenti nelle infrastrutture del Club, compreso un progetto da circa 100M per i centri di allenamento, sottolineando l’impegno a mettere a frutto questo momento di crescita per garantire una base sempre più solida per il futuro della Società", si legge.
