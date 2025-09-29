Massimo Mauro, su Pressing ha detto la sua in merito al momento dell'Inter dopo la vittoria a Cagliari per due a zero. «Bisogna ridare all'Inter intensità difensiva, anche contro i rossoblù poteva prendere gol su calcio d'angolo. Quello che è mancato all'Inter di queste prime settimane è la voglia di vincere che aveva con Inzaghi», ha sottolineato.
Mauro: “All’Inter sta mancando voglia di vincere”. Panucci: “Se c’è la testa la squadra…”
I due ex giocatori hanno parlato della squadra di Chivu durante la partecipazione a Pressing
«Si vedeva da come giocava nella fase difensiva. Perché per il resto, se ti vuoi divertire sicuramente puoi andare a vedere le gare dei nerazzurri. La voglia di vincere questa squadra ce l'aveva, è arrivata due volte in finale di Champions», ha precisato ancora.
Christian Panucci, con lui in studio, è intervenuto seguendo la sua riflessione e ha sottolineato: «A Cagliari è stata nettamente superiore la formazione di Chivu e non c'è stata partita. Se la testa c'è questa è una delle squadre più forti del campionato».
