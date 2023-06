57 partita, 2 trofei, 100 gol: tutti i numeri della stagione dell’Inter

In questa lunghissima stagione Simone Inzaghi ha utilizzato 25 giocatori: si va dalle 57 presenze di Lautaro all'unico gettone per Cordaz, in campo nell'ultima di campionato contro il Torino. I più utilizzati sono stati appunto Lautaro, seguito da Dzeko e Barella (52 presenze), Dumfries (51), Dimarco (50). Con Cordaz (1), invece, ci sono Zanotti (2 presenze) e Valentin Carboni (6).

SERIE A — Nelle 38 partite di campionato l'Inter ha raccolto 23 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte. La squadra di Inzaghi, che ha chiuso al terzo posto alle spalle di Napoli e Lazio, ha raccolto 72 punti e ha fatto registrare il secondo miglior attacco del campionato, con 71 reti segnate. 42 i gol subiti, per una differenza reti complessiva di +29.

Sono stati 71 i gol fatti, con una media di 1,9 a partita. 31 le partite in cui l'Inter è andata in gol. 61 dei 71 gol sono arrivati con conclusioni da dentro l'area di rigore, 2 i gol su calcio di punizione diretto (Barella contro l'Udinese, Dimarco contro il Bologna). Cinque i rigori a favore, quattro quelli segnati. L'Inter ha subito 42 gol, chiudendo 7 match con la porta inviolata.

Lautaro, che ha disputato tutte e 38 le partite di A, è stato il miglior marcatore nerazzurro: 21 gol, secondo nella classifica marcatori alle spalle di Osimhen. Ha sia eguagliato il suo record di reti in un singolo campionato di Serie A, ovvero 21 come nel 2021/22, sia il suo record di assist, 6 come nel 2020/21. Il numero 10 nerazzurro è uno dei quattro giocatori capaci di segnare più di 20 gol in ciascuna delle ultime due stagioni nei cinque grandi campionati europei, insieme a Erling Haaland, Robert Lewandowski e Kylian Mbappé. Sempre per quanto riguarda la Serie A l'attaccante argentino dopo Osimhen è il giocatore che ha calciato più volte nello specchio della porta, 53 volte. Infine, con i propri gol ha portato all'Inter 15 punti. Solo Nzola ha fatto meglio di lui in questa statistica.

Campionato di altissimo livello per Nicolò Barella che è stato premiato dalla Lega Serie A come miglior centrocampista. Il numero 23 nerazzurro è stato uno dei cinque centrocampisti ad aver collezionato almeno sei gol e almeno sei assist, dimostrandosi senza dubbio come una delle armi in più a livello offensivo per Simone Inzaghi. I suoi 6 gol realizzati in campionato vanno ad eguagliare il suo record personale che risaliva alla stagione 2017/18. Tra i suoi dati positivi spiccano anche le 53 occasioni create per i compagni su azione, meno soltanto di Vlasic tra i centrocampisti.

Nonostante Lautaro abbia collezionato 38 presenze, il giocatore con più minuti in campo in Serie A per l'Inter è stato proprio Barella, con 2.621 collezionati.

I NUMERI DELLA CHAMPIONS NERAZZURRA — 13 partite in Champions League, 8 senza subire gol. L'Inter che è approdata in finale nella massima competizione europea per la sesta volta nella sua storia e per la prima volta dal 2010 si è arresa solo al City a Istanbul. Un cammino straordinario, punteggiato dalle vittorie su Barcellona, Porto, Benfica e Milan.

19 gol segnati, 11 subiti, con 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Dei 19 gol segnati, 8 sono stati segnati di destro, 8 di sinistro, 2 di testa. Il miglior marcatore nerazzurro è stato Edin Dzeko con 4 gol, davanti a Lukaku, Barella e Lautaro, 3. A segno anche Mkhitaryan (2), Correa, Dumfries, Calhanoglu e Gosens.

L'Inter ha chiuso al primo posto nella classifica del tackles, 196, e dei palloni recuperati, 494, oltre che dei clean sheet, 8 come il City, e delle parate, 48 (tutte di Onana).

Onana è stato l'unico giocatore di tutta la Champions League ad aver disputato tutti i minuti della competizione. 17 gli assist fatti registrare dai nerazzurri: 5 portano la firma di Federico Dimarco.

I NUMERI IN COPPA ITALIA E SUPERCOPPA — In Coppa Italia l'Inter ha disputato 5 incontri: il 2-1 con il Parma maturato ai supplementari, l'1-0 all'Atalanta, la doppia sfida con la Juventus (1-1, 1-0) e la vittoria in finale, 2-1 sulla Fiorentina. Miglior marcatore Lautaro, con 3 reti, due delle quali arrivate in finale.

I marcatori nerazzurri: Lautaro 3, Acerbi 1, Darmian 1, Lukaku 1, Dimarco 1.

L'Inter ha conquistato la nona Coppa Italia della sua storia, la seconda consecutiva. Un successo che consentirà al Club nerazzurro di partecipare alla Supercoppa Italiana, che dal prossimo anno prevederà il format con 4 squadre.

Supercoppa vinta per il secondo anno consecutivo dall'Inter: a Riyadh i nerazzurri a gennaio hanno battuto 3-0 il Milan con le reti di Dimarco, Dzeko e Lautaro.

(Fonte: Inter.it)