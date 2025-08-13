Manca sempre meno all'inizio del campionato e i tifosi non vedono l'ora di tornare allo stadio per tifare la propria squadra. Calcio e Finanza ha stilato la prima classifica della stagione, ossia quella che riguarda gli abbonamenti venduti. L'Inter è già in testa.
Classifica abbonamenti Serie A – Juve e Napoli fuori dai primi 5, Inter al top: i dati completi
Scopri la classifica completa
