Abodi: “Commissario stadi? Tra oggi e domani il nome”

Marco Macca Redattore 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 19:32)

"Tra oggi e domani daremo il nome del commissario", lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della cerimonia di inaugurazione del Ferrara Sport Festival. Parlando poi dello stadio del Bologna ha spiegato: "Ho seguito il travaglio e la disponibilità del club, così come quelle delle amministrazioni del territorio.

L'augurio è che anche a Bologna, così come nelle 8-9 città dove si sta lavorando, si apra un cantiere. Anche a Bologna c'è bisogno di uno stadio accessibile". Infine sul nuovo San Siro: "Anche qui mi auguro, nel rispetto dei ruoli perché il consiglio comunale si deve esprimere, un nuovo stadio, accessibile e funzionale che rispecchi la trasformazione della città. Milano ha ancora margini di miglioramento e lo stadio deve esserne un'emblema. Spero il consiglio decida in tal senso.

Inoltre tra qualche mese ospiteremo i Giochi e celebreremo a San Siro la cerimonia inaugurale. Ma al di là di questo mi auguro nasca uno stadio nuovo. Non si chiude una pagina, perché San Siro resterà nelle memoria, ma il nuovo San Siro guarderà non solo alla storia ma alla prospettiva".