Andrea Della Sala Redattore 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 18:46)

Il tecnico del Cagliari Pisacane ha parlato in vista della sfida di domani sera contro l'Inter in conferenza stampa. «Sarà sicuramente una partita dal quoziente di difficoltà alto, sappiamo che c'è da sfoderare una grandissima prestazione da squadra compatta e generosa. Cercherò di scegliere la strategia migliore per contrastare l'avversario», ha detto.

DUBBI - ”Le indicazioni dall’allenamento possono essere prese in considerazione come no. Ho ancora qualche dubbio per domani, e poi sceglieremo la strategia migliore”.

DEIOLA - “Deiola è un ragazzi disponibilissimo, abbiamo visto la disponibilità che ci ha dato anche in precampionato giocando in difesa, con più soluzioni da utilizzare anche in campionato e permette a giocatori come Folorunsho di giocare più avanti, ma l’utilità del giocatore è all’interno della squadra non solo per un singolo giocatore”.

INDISPONIBILI - “Tra gli indisponibili ci sarà sicuramente Zappa, che purtroppo deve star fermo e lo rivedremo dopo la sosta. Ha rimediato una distrazione al retto femorale e deve ancora recuperare. Saranno assenti anche Radunovic e Pintus, che lavorano ancora in personalizzato. Salterà l'Inter anche Luvumbo, che sarà a tutti gli effetti a disposizione della squadra martedì"”.

INTER - “L’Inter ha tanti campioni, bisogna fare una partita gagliarda, da squadra vera. Bisogna esser compatti, generosi e avere quel coraggio per poter far male. La mia prima Cagliari-Inter da calciatore è stata una partita particolare, era la mia prima in Serie A in trasferta subito dopo l’esordio. Misto tra stare sul pezzo e sbagliare il meno possibile, un avversario come Perisic ma è stata una giornata bellissima con la doppietta di Melchiorri che era appena tornato dall’infortunio. Oggi è una partita diversa, sono l’allenatore e spero che la squadra possa fare una partita di livello”

MOMENTO -“Intanto ci godiamo il momento consapevoli che siamo all’inizio del nostro percorso che sarà diverso da quello dell’Inter. Sappiamo che domani ci dobbiamo mettere in uno stato d’animo combattivo, dove dobbiamo combattere colpo su colpo, siamo consapevoli della difficoltà. Prendiamo la classifica con la giusta attenzione e facendo attenzione alla realtà. Bisogna rimanere con i piedi per terra”.

CHIVU - “L'Inter aveva una base quasi perfetta e penso che l'intelligenza di Chivu sia stata anche quella di essere pragmatico, di proseguire su un sistema collaudato negli ultimi tempi e cercare di toccare poco. Abbiamo visto una squadra che si è discostata poco dall'Inter di Inzaghi ed è anche un merito dell'allenatore di oggi. Ha degli automatismi quasi perfetti in certe situazioni, sappiamo che possiamo anche andare incontro a delle difficoltà, ma sappiamo che se facciamo una partita da squadra compatta e generosa, possiamo creare anche dei problemi”.

DIFFICOLTÀ - “Ogni partita ha la sua difficoltà, non ci sono partite scontate in Serie A e ogni punto pesa. Giocare contro l’Inter in casa non sarà semplice, un atteggiamento più prudente deve essere alla base ma non sposta la preparazione della gara. Domani lo facciamo con un assetto diverso rispetto alle altre gare. Noi vogliamo, quando la partita ce lo permetterà, creare problemi all’Inter”.

BARELLA - "Sarà bello rivedere Barella, l’ho visto crescere. Ero convinto delle sue potenzialità, anche da giovane faceva delle cose che per l’eta che aveva era di un livello superiore. Sarà anche buffo rivederlo in questa veste come allenatore del Cagliari”.

(Fonte: agenzia)