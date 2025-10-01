FC Inter 1908
Abodi: “Oggi la prima riunione della Commissione di vigilanza sui bilanci dei club”

Abodi: “Oggi la prima riunione della Commissione di vigilanza sui bilanci dei club” - immagine 1
"Si terrà oggi la prima riunione della Commissione per la vigilanza sui bilanci". Lo annuncia in una nota il Ministro per lo Sport Andrea Abodi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

"Si terrà oggi la prima riunione operativa della Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società di calcio e basket professionistiche". Lo annuncia in una nota il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Abodi: “Oggi la prima riunione della Commissione di vigilanza sui bilanci dei club”- immagine 2

"Auguro buon lavoro al presidente, Massimiliano Atelli e ai membri della stessa, la professoressa Ariela Caglio, il professor Alessandro Zavaglia, la professoressa Francesca Di Donato e il professor Giuseppe Marini che comporranno quindi la nuova Autorità statale di vigilanza insieme al presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Avv. Gabriele Fava e al Direttore dell'Agenzia delle entrate, il Dott. Vincenzo Carbone quali componenti di diritto, certo che sapranno operare con competenza, tempestività, terzietà e indipendenza", ha aggiunto il ministro.

Abodi: “Oggi la prima riunione della Commissione di vigilanza sui bilanci dei club”- immagine 3
Getty Images

Abodi ha poi concluso: "Ringrazio anche la FIGC e la FIP per il grande spirito di collaborazione che stanno dimostrando per consentire alla commissione di operare efficacemente sin da subito".

