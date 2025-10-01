FC Inter 1908
Inter, altra firma di Bastoni. Dall’esordio nessuno come lui tra i difensori: il record raggiunto

Il difensore non fa mai mancare il suo apporto offensivo ed è al primo posto per assist serviti dal 2020, anno del suo esordio
Andrea Della Sala Redattore 

Ancora un assist per Alessandro Bastoni. Il difensore si fa spesso notare per le sue folate offensive e il suo piede gli consente di essere spesso decisivo nell'ultimo passaggio. Suo un record importante.

"In una serata dominata dall’attacco, non è mancata la firma di Alessandro Bastoni. Con un altro assist decisivo, in occasione del secondo gol di Lautaro, il numero 95 nerazzurro ha confermato la sua unicità: dal debutto in Champions League nel 2020/21 è il difensore centrale ad aver servito più passaggi vincenti, ben sei. Un dato che racconta la doppia dimensione del suo gioco, capace di unire solidità difensiva e visione offensiva. Bastoni continua a essere un punto di riferimento, non solo per la sicurezza che garantisce dietro, ma anche per la qualità con cui sa accendere la manovra nerazzurra nelle notti europee", analizza Inter.it.

