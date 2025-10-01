"In una serata dominata dall’attacco, non è mancata la firma di Alessandro Bastoni. Con un altro assist decisivo, in occasione del secondo gol di Lautaro, il numero 95 nerazzurro ha confermato la sua unicità: dal debutto in Champions League nel 2020/21 è il difensore centrale ad aver servito più passaggi vincenti, ben sei. Un dato che racconta la doppia dimensione del suo gioco, capace di unire solidità difensiva e visione offensiva. Bastoni continua a essere un punto di riferimento, non solo per la sicurezza che garantisce dietro, ma anche per la qualità con cui sa accendere la manovra nerazzurra nelle notti europee", analizza Inter.it.