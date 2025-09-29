Abodi: “Euro 2032 senza San Siro? Stiamo correndo questo rischio. Mi aspetto che…”

"Il commissario stadi è stato designato venerdì e ora ci sarà un percorso rapido per la sua nomina", annuncia poi Abodi

Matteo Pifferi Redattore 29 settembre - 12:41

"Il commissario stadi è stato designato venerdì e ora ci sarà un percorso rapido per la sua nomina. Il suo lavoro è già cominciato e questa settimana si vedrà con me, la federazione e la UEFA.

C'è poco tempo e va usato bene, ma Sessa ha l'autorevolezza per entrare in corsa, dopo la sua nomina non ci sono più alibi". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine dell'evento Be Active allo Stadio dei Marmi.

"Euro 2032 senza Milano? É un rischio che oggi stiamo correndo - ha poi aggiunto -. Mi aspetto che per San Siro ci sia quella capacità di trasformazione sostenibile che c'è stata per la città perché la componente sportiva è rimasta indietro rispetto alla trasformazione urbana".