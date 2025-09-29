FC Inter 1908
San Siro, Ravezzani: “Si può essere d’accordo o no ma è umiliante che ci siano…”

Il consiglio comunale di Milano si riunirà per votare sulla vendita dello stadio a Inter e Milan: il commento di Ravezzani
Matteo Pifferi Redattore 

Oggi è una giornata decisiva per il futuro di San Siro perché il consiglio comunale di Milano si riunirà per votare sulla vendita dello stadio a Inter e Milan.

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così su Twitter, mettendo in luce una situazione a suo dire umiliante:

"Si può essere d’accordo o meno sul nuovo San Siro. Ma arrivare al giorno della votazione con 2 membri della giunta che non hanno ancora deciso dopo 6 anni di discussione è qualcosa di umiliante. Per loro".

