Velocizzare l’iter per gli stadi, Abodi e Forza Italia al lavoro

Passare dalle parole ai fatti, è lo spirito con il quale Forza Italia, con il senatore Mario Occhiuto come primo promotore, è al lavoro su una proposta di norma per il miglioramento delle infrastrutture sportive del paese. D'altronde l'età media degli impianti italiani è di 61 anni e dei 129 stadi omologati per almeno 5500 persone il 60% è risalente a un periodo compreso tra il 1920 e il 1970.

Per questo i temi della norma alla quale FI è al lavoro toccheranno punti come la facilitazione del percorso burocratico (semplificazione delle procedure di appalto e conferenza di servizi in tempi record), incentivi economici, istituzione di un fondo nazionale per il finanziamento di progetti legati sia alla costruzione che alla rigenerazione urbana e il censimento dell'impiantistica. Temi che trovano convergenza anche nel lavoro che sta portando avanti il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, non solo nel tavolo di lavoro costituito sei mesi fa con il Mef, ma anche in Manovra.