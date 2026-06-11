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Abodi: “Mondiale? Il nostro orizzonte è il 2030. Ripescaggio Italia? Mai…”

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Le parole del ministro per lo Sport e i Giovani, a margine della presentazione dei risultati del progetto "Rete Futuro"
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

"Infantino ha detto non c'è mai stata la possibilità che l'Italia potesse venire ripescata? Ha detto in modo differente quello che io ho detto dal primo momento. Il fatto che lo abbia detto diciamo non aggiunge sostanzialmente nulla rispetto al nostro pensiero. Il nostro orizzonte ormai è il 2030".

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Getty Images

Lo dichiara Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, a margine della presentazione dei risultati del progetto "Rete Futuro" a Roma, sulla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026, che prenderanno il via questa sera.

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