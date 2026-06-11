"Infantino ha detto non c'è mai stata la possibilità che l'Italia potesse venire ripescata? Ha detto in modo differente quello che io ho detto dal primo momento. Il fatto che lo abbia detto diciamo non aggiunge sostanzialmente nulla rispetto al nostro pensiero. Il nostro orizzonte ormai è il 2030".
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fcinter1908 ultimora Abodi: “Mondiale? Il nostro orizzonte è il 2030. Ripescaggio Italia? Mai…”
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Abodi: “Mondiale? Il nostro orizzonte è il 2030. Ripescaggio Italia? Mai…”
Le parole del ministro per lo Sport e i Giovani, a margine della presentazione dei risultati del progetto "Rete Futuro"
Lo dichiara Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, a margine della presentazione dei risultati del progetto "Rete Futuro" a Roma, sulla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026, che prenderanno il via questa sera.
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