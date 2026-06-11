Arrivano le prime indiscrezioni sulla terza maglia dell'Inter 2026-27. Indiscrezioni riportate dal sito specializzato FootyHeadLines.com, secondo cui la divisa, che sarà lanciata ad agosto, proporrà una prevalenza di grigio ferro, con banda centrale e colletto nerazzurri e il logo del club e dello sponsor tecnico con prevalenza di giallo:

"Secondo le prime immagini diffuse online, la divisa si presenta con una combinazione cromatica composta da Iron Grey, nero e Tour Yellow, un mix che richiama immediatamente una delle maglie più iconiche della storia recente nerazzurra: la terza divisa della stagione 1997/98. Quel modello firmato Umbro, con base grigia e dettagli gialli e neri molto marcati, è rimasto nell’immaginario dei tifosi anche perché legato agli anni di Ronaldo, protagonista assoluto dell’attacco interista".