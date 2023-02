Gravi accuse ad Achraf Hakimi, le dichiarazioni dell’entourage del giocatore ad AS

La risposta netta dell'entourage dell'ex giocatore nerazzurro, premiato ieri al The Best Fifa 2022

Achraf Hakimi, giocatore del PSG ed ex giocatore dell'Inter, è indagato per un presunto reato di stupro. I fatti si sarebbero verificati nello spazio temporale del recente fine settimana. A rendere nota la vicenda è stato "Le Parisien", raccontando che la Procura avrebbe deciso di aprire un'inchiesta in seguito alle accuse da parte di una giovane donna nei confronti del calciatore.

La risposta dell'entourage del giocatore — Achraf Hakimi è stato premiato ieri in occasione del The Best FIFA 2022 nel miglior 11 selezionato dalla giuria.

Il giocatore marocchino si è presentato da solo. La moglie Hiba Abouk si trova infatti a Dubai insieme ai due figli. Proprio nel momento della bufera mediatica. AS ha contattato l'entourage del giocatore per conoscere la posizione di Achraf in merito alle accuse, che ha negato i fatti e assicurato che il calciatore non è preoccupato per l'inchiesta in corso.