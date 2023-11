Acerbi al fianco dell’AIRC: “Se sono tornato a giocare e sto bene lo devo alla ricerca”

La Serie A scende in campo al fianco di AIRC, la Fondazione di Umberto Veronesi per la ricerca sul cancro. Testimonial d'eccezione è Francesco Acerbi , che nel 2013 si ritrovò a fare i conti con una grave malattia. Il difensore dell'Inter ha postato su Instagram un video per raccontare la sua esperienza: "Nel 2013 mi è stato diagnosticato il cancro. Tramite analisi mi trovarono un tumore. Mi sentivo un po' agitato, non sapevo a cosa andavo in contro. Donare è qualcosa di importante perché magari potete dare una svolta alla ricerca, potete essere partecipi a salvare delle vite. Per questo sono a fianco di AIRC, e vi chiedo di fare lo stesso. Donate".

"Ricordo ancora le parole di Antonio Conte dopo la convocazione in Nazionale: «Devo farti i miei complimenti per il coraggio che hai avuto nell'affrontare la malattia. Voglio però dirti che la tua convocazione è arrivata perché te la sei meritata sul campo, e non come premio per aver avuto la forza di superare la tua malattia. Ricordati che io non guardo in faccia nessuno».