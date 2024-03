La sentenza del giudice sportivo sul caso Acerbi non arriverà prima di domani. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, oggi il giudice Mastrandrea riceverà dal procuratore federale Giuseppe Chiné la documentazione relativa ai verbali degli interrogatori di Juan Jesus e del difensore nerazzurro. "Venerdì il pm federale ha completato le audizioni dei due giocatori: Jesus ha ribadito di aver udito distintamente la parola «negro», Acerbi ha ammesso l’utilizzo del vocabolo «nero» ma non in senso dispregiativo. La parola dell’uno contro quella dell’altro".