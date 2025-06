Francesco Acerbi ha rifiutato la convocazione in Nazionale , come annunciato dal ct Luciano Spalletti ( qui le parole del ct ). Ecco la ricostruzione di Sky Sport su quanto accaduto in queste ore.

Ieri ha mandato subito un messaggio, ieri sera, dicendo che non sarebbe venuto in Nazionale. Spalletti ha risposto, si sono poi sentiti anche stamattina e Acerbi ha detto ancora no, forse anche per le ultime ore tristi del mondo Inter e per le mancate convocazioni delle ultime volte. Un mix di questi fattori ha portato Acerbi a dire no”, le parole dell’inviato di Sky a Coverciano.