Acerbi: “In campionato perso punti, troppi alti e bassi. Bene in Champions, ma…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Juventus, Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Giochiamo in casa e poi in campionato abbiamo perso punti. Troppi alti e bassi, un rendimento non da grande squadra, però siamo ai quarti in Champions. Questo non vuol dire che in campionato dobbiamo fare meno".