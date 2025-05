Acquafresca: “Cagliari? A Napoli sarà partita seria. Se l’Inter ha perso…”

Le parole dell'ex attaccante a proposito dell'ultimo turno con la lotta scudetto in cui avranno un ruolo anche due ex squadre

“Conoscendo il mister e sapendo come lavora, il Cagliari si presenterà per fare la sua partita. Non sarà certo una gara facile da giocare sapendo di aver conquistato già un obiettivo e che dall’altra parte si stanno giocando la vita”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex attaccante del Cagliari, Robert Acquafresca.