Lele Adani a Viva el Futbol ha commentato così la vittoria del Milan contro la Fiorentina nel match di campionato di domenica
Lele Adani a Viva el Futbol ha commentato così la vittoria del Milan contro la Fiorentina nel match di campionato di domenica:

"In questo calcio, il Milan ha trovato il nuovo Gattuso: Luka Modric. Un giocatore che recupera palloni da Fazzini, che ha 20 anni in meno. Sporca i passaggi di Fagioli. Modric è di una categoria… parto da lui perché ha fatto più l’incontrista. Se lo metti col bastone in campo, non sbaglia un passaggio. I recuperi mi stupiscono, le traiettorie, come Rino proprio. Bella chiamata di Tare, prenderlo dal Real.

Per un’ora la partita non è commentabile ed è una gara buttata via dalla Fiorentina, per me il Milan ha meritato la vittoria. Un merito che do ad Allegri è che non si lamenta degli infortuni. Non avere le coppe sposta tantissimo, è un vantaggio. Il Milan molte volte dei due tempi uno non lo gioca… la Fiorentina ha buttato via un’occasione. Il rigore per me non c’era. Il Milan si è trovato una reazione dovuta dal gol subito e ha reagito, poi De Gea per me fa un errore grosso sul gol di Leao e questo va detto. Una gara negativa con Modric che ha fatto la differenza, ha fatto più di tutti e quattro i centrocampisti viola messi insieme. L'unica cosa che ha fatto Leao nella gara è quella, il tiro, fine. Massimo risultato col minimo sforzo: Milan primo in classifica".

