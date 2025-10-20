Le parole di Antonio Cassano ai microfoni di Viva El Futbol sulla vittoria dell'Inter contro la Roma all'Olimpico

Matteo Pifferi Redattore 20 ottobre - 23:08

Intervenuto a Viva el Futbol, Antonio Cassano ha parlato così di Inter dopo la vittoria sulla Roma:

"Chivu è destinato a far parlare di sé, capisce di calcio ma deve cambiare l'idea di gioco. Vero che ora gioca 10 metri più avanti, gioca uomo a uomo, rischia un po' di più ma è sempre 3-5-2. A me non piace quando una squadra gioca 3-5-2 perché diventa 5-3-2. L'Inter, col Napoli, è la squadra più forte. Vedrò l'idea di Chivu quando lui metterà in pratica la sua idea: voleva Lookman per fare il 4-2-3-1 o 4-3-3, se prendi Lookman l'idea era quella.

Se cambierà, allora vedrò quello che io mi aspetterò. Ha fatto un bellissimo primo tempo a soffocare la Roma, nel secondo tempo ha sofferto tanto. L'Inter deve cambiare, non faccio l'allenatore e non ho contatti con loro ma è destinata a lottare col Napoli anche col 5-3-2"

"La Roma ha fatto un secondo tempo molto buono ma la Roma gioca in 5 in meno, non ho mai visto una squadra di Gasperini con i quinti non sostituiti. Dopo un'ora Gasperini li cambia sempre, a volte toglieva i tre attaccanti. Non ha i due esterni che vuole, non ha il Lookman della situazione, gioca senza centravanti, poi anche Kone deve fare l'Ederson anche se Kone porta troppo la palla. Gasperini gioca senza cinque giocatori"