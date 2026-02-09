"È sempre Inter-Juve, nella condizione attuale l'Inter sta quasi facendo corsa su se stessa. L'Inter gioca tanto, a volte può sembrare naturale vincere in settimana col Torino e poi battere 5-0 il Sassuolo, ma non è così. È una condizione che prima devi trovare a livello mentale. La Juve è in forma, va forte, sarà la più bella partita del campionato. Una che cerca di confermarsi e l'altra che vuole entrare in Champions League. Dove ha deluso? Negli scontri diretti che valgono doppio, questo il motivo per le rivali di poter accorciare.

Di Chivu guardiamo le conferenze tutte con lo stesso tono, ma guardiamo anche il contenuto: Chivu ha avuto la squadra in pugno da subito e l'Inter è tantissime cose. Ha 4 titolari in attacco, oltre al capocannonieri. I centrocampisti stanno giocando meno e meno bene, Calhanoglu e Barella, e chi se ne accorge? Non doveva essere la più grande mancanza Dumfries? a forza di criticarlo Luis Henrique ora è titolare e l'Inter continua a far risultato. A Dortmund come ha vinto? In Italia fa una gara differente l'Inter".