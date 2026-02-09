E' ufficialmente cominciata la settimana che porta al big match tra Inter e Juventus sabato sera a San Siro: tantissima attesa ovviamente per il derby d'Italia. Al tavolo di Pressing gli opinionisti hanno espresso i propri pronostici sulla gara: eccoli.
Mauro certo: “La Juve batterà l’Inter”. I pronostici a Pressing: per Trevisani e Sabatini…
Massimo Zampini: "Inter più forte e sicura: è favorita, 2-1".
Fabrizio Biasin: "Vincerà la più forte, decidete voi qual è".
Massimo Mauro: "3-2 Juve".
Giampaolo Pazzini: "Volevo dire 2-1 Inter ma dico 3-1 Inter".
Sandro Sabatini: "1-1, pareggiano".
Riccardo Trevisani: "2-2 e segna Yildiz".
